Волонтёры с утра до вечера работают во всех районах города.

Во Владимире продолжается общероссийская акция «Новый год в каждый дом». Ее суть в том, чтобы поздравить как можно больше ребят из семей медицинских работников и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.Проект реализуется в рамках акции добровольной помощи «Мы вместе». Формируется банк заявок на поздравление детей с Новым Годом и фонд подарков - от партнеров, некоммерческих организаций, представителей бизнеса, федерального штаба «Мы Вместе», администраций регионов и муниципалитетов. Доставку поздравлений и подарков в каждый дом обеспечивают волонтеры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек.Во Владимире с 28 декабря в них облачились волонтёры добровольческого движения «Доброштаб», сотрудники городского управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике и владимирцы-автоволонтеры. Несколько транспортных средств с водителями выделены управлением про физкультуре, спорту и молодёжной политике. Волонтёры с утра до вечера работают во всех районах города. Подарки и поздравления к празднику получили уже более 100 ребят. Акция «Новый год в каждый дом» продолжится до 31 декабря.(Фото: Пресс-служба администрации города Владимира)