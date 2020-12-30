Система здравоохранения области к работе в праздники готова. Об этом сообщила сегодня директор департамента Елена Утемова на заключительном брифинге в Белом доме.

Система здравоохранения области к работе в праздники готова. Об этом сообщила сегодня директор департамента Елена Утемова на заключительном брифинге в Белом доме.Сформирован запас лекарств для лечения в стационарах заболевших ковидом. А также обеспечен запас средствами индивидуальной защитой. 218 миллионов На эти цели из бюджета области выделено 218 миллионов рублей.Медикаменты должны предоставляться пациентам бесплатно. И в новогодние каникулы система здравоохранения отдыхать не будет.Елена Утемова, директор департамента здравоохранения области:- Все поликлинники будет работать в ежедневном режиме. Бригады неотложной помощи , которые выезжают на дом для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией они будут работать в режиме с 8 утра до 8 вечера. Поликлиники откроют свои двери и будут работать по расписанию обычного дня 3,6 и 8 января.