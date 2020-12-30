ВТБ Капитал Инвестиции активно развивает линейку БПИФ: сегодня она состоит из 9 фондов, покрывающих все классы активов.

Стоимость чистых активов (СЧА) биржевых фондов ВТБ Капитал Инвестиции превысила 10 млрд руб. ВТБ Капитал Инвестиции активно развивает линейку БПИФ: сегодня она состоит из 9 фондов, покрывающих все классы активов. Самым популярным фондом по итогам года оказался ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета, СЧА которого превысила 2 млрд руб. (VTBB, предельный размер комиссий фонда (TER) — не более 0,71% годовых).На втором месте - лидер по минимальным инфраструктурным расходам - ВТБ - Ликвидность (VTBM, СЧА – более 1,8 млрд руб., TER - не более 0,4%). Это первый и на сегодняшний день единственный биржевой фонд денежного рынка в России. Потенциальная доходность по нему выше чем по срочным вкладам крупнейших банков. Она формируется за счет размещения активов в основном через обратное РЕПО с центральным контрагентом под ОФЗ и КСУ. Фонд предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств и управления ликвидностью. Основными его преимуществами являются при таком уровне потенциальной доходности внутридневная ликвидность (возможность купитьпродать фонд с минимальным спредом, поддерживаемым надежным маркетмейкером), а также минимальные риски снижения стоимости (средства под управлением инвестируются в инструменты денежного рынка, максимально защищенные от кредитного и рыночного рисков).На третьем месте по СЧА по итогам 2020 г. среди БПИФ ВТБ оказался ВТБ - Фонд Золото. Биржевой (VTBG, СЧА – 1,2 млрд руб., TER- не более 0,66%). Сегодня это первый и единственный в России биржевой фонд, активы которого обеспечены реальными золотыми слитками, которые физически хранятся в Банке ВТБ. Фонд предназначен для диверсификации рисков фондового рынка и получения потенциального дохода, привязанного к динамике цен на золото.Также в линейке БПИФ ВТБ: ВТБ — Корпоративные российские еврооблигации смарт бета (VTBU, TER — не выше 0,61%), ВТБ — Фонд Американский корпоративный долг (VTBH, TER — не выше 0,41%), ВТБ — Индекс МосБиржи (VTBX, не более 0,69%), ВТБ — Фонд Акций американских компаний (VTBA, не более 0,81%), ВТБ — Фонд Акций развивающихся стран (VTBE, не более 0,71%), ВТБ — Еврооблигации в евро смарт бета (VTBY, не более 0,61%).«БПИФ как продукт у российских компаний появился менее двух лет назад. И то, что за это время инвесторы направили в такие фонды ВТБ уже более 10 млрд руб., говорит о высоком спросе на такое предложение. Стоимость паев БПИФ у ВТБ – от 1 руб. И за такие средства инвестор может получить экспозицию на широко диверсифицированный портфель бумаг. Это очень интересный продукт, особенно сейчас, когда мы видим такое интенсивное развитие рынка частных инвестиций. Со временем спрос на такие продукты растет, и мы стараемся предложить нашим клиентам наиболее удобные возможности для инвестиций. Купить и продать паи БПИФ можно в один клик в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.