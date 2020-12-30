В 2020 году ВТБ Лизинг реализовал 7 367 автомобилей в рамках программы льготного лизинга колесных транспортных средств Минпромторга России, это на 80% больше, чем годом ранее.

В 2020 году ВТБ Лизинг реализовал 7 367 автомобилей в рамках программы льготного лизинга колесных транспортных средств Минпромторга России, это на 80% больше, чем годом ранее. Общая сумма субсидии, которую компания транслировала своим клиентам, составила 1,3 млрд рублей. Уже с января 2021 года ВТБ Лизинг начнет заключать новые сделки с применением этого механизма господдержки.По итогам 2020 года ВТБ Лизинг вошел в тройку лидеров среди участников программы льготного лизинга колесных транспортных средств Минпромторга как по количеству заключенных сделок, так и по размеру субсидии. Наиболее популярными моделями в соответствующем портфеле компании, как и прежде, стали автомобили марок LADA и ГАЗ, а самой массовой сделкой в рамках программы – передача ПАО Почта России 1278 машин (1162 Lada Largus и 116 КАМАЗ 5490).В 2021 году компания планирует начать заключать сделки с применением программы Минпромторга уже с первых дней работы. В рамках этого механизма предусмотрено субсидирование части авансового платежа по лизинговым договорам при покупке транспортных средств, которые произведены на территории России в 2021 году. Скидка на аванс составляет 10%, но не более 500 тыс. рублей на один предмет лизинга. Срок лизинга по программе - от 12 до 60 месяцев.«Предоставляемые государством льготы на приобретение автомобилей отечественного производства являются действенной мерой поддержки российского бизнеса и в предыдущие периоды, и особенно в это непростое время. Если посмотреть на портфель ВТБ Лизинг, то в 2020 году за время действия программы льготного лизинга среди всех сделок с автомобилями доля договоров с ее применением составила около 30%, а в отдельные месяцы доходила до 50%. В текущей ситуации нашим клиентам очень важно иметь возможность получать такую поддержку, чтобы выгодно обновлять и пополнять свои автопарки и развивать бизнес, поэтому мы начинаем работать по программе 2021 года с первых дней ее действия», - прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ГК ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.