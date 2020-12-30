ВТБ продолжает расширять число офисов нового формата в рамках масштабной модернизации сети.

ВТБ продолжает расширять число офисов нового формата в рамках масштабной модернизации сети. Новые технологичные отделения открылись в Калининграде и Чувашии, ранее они стали доступным клиентам Москвы и Санкт-Петербурга. В 2021 году все новые отделения ВТБ будут переведены на подобный формат, их число вырастет до 135.Инновационный формат позволяет задействовать вдвое меньше сотрудников при сохранении стабильно высокого числа обслуживаемых клиентов, что показывает на 40% выше эффективность точек такого формата. Благодаря «умному» зонированию, системе навигации и передовым устройствам самообслуживания клиенты проводят в офисе в среднем менее 15 минут. Работа уже открытых точек показывает рост доли клиентов, удовлетворенных качеством обслуживания, в 2 раза.В новых офисах клиенты могут оформить запись на подходящее для них время на повторный визит к сотруднику, обслуживаться в любой удобной локации офиса, где их встретит работник с ноутбуком, а также самостоятельно проводить 80% стандартных операций через ВТБ Онлайн и до 95% всех операций с наличными − в банкоматах.В новом формате офисов применяются технологии для более эффективного использования ресурсов и повышения уровня экологичности. Они позволяют оптимизировать температуру, влажность, освещенность и концентрацию CO2 в помещении. Это создает еще более комфортные условия как для сотрудников, так и клиентов. Оформление и цифровое подписание документов превышает 50% среди наиболее востребованных операций в сети, что позволяет существенно сократить использование бумаги.«Отделение нового формата стало центром финансовых компетенций и услуг. Сотрудник является квалифицированным консультантом по сложным финансовым продуктам и одновременно персональным менеджером для каждого клиента. Благодаря развитию цифровых технологий сотрудник освобожден от «рутинных» операций. Он стал экспертом, помогая найти оптимальное решение для клиента или обучить его работе в онлайн. Именно по такому принципу мы открываем офисы нового формата и за пару лет планируем увеличить их число до 300 отделений», – заявил руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко.Офисы нового формата находятся по следующим адресам:- Москва, Звенигородское шоссе д.18/20 корп.1,- Москва, Шелепихинская наб.д.34, корп.2,- Санкт-Петербург, Площадь Восстания, дом 1,- Калининград, Генерала Челнокова, д.25,- Канаш (Чувашия), Железнодорожная, д.89.