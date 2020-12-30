ВТБ подвёл итоги предновогодней интерактивной онлайн-игры «Квест-инвест», разработанной для акционеров и клиентов банка.

ВТБ подвёл итоги предновогодней интерактивной онлайн-игры «Квест-инвест», разработанной для акционеров и клиентов банка. За время проведения акции в ней приняли участие более 5 тысяч пользователей из более чем 30 регионов страны.«Квест-инвест» проходил в период с 20 ноября по 20 декабря 2020 года и состоял из трёх этапов: «Финансист», «Инвестор» и «Трейдер». Участники квеста получили возможность проверить свои знания и эрудицию, развить аналитические способности и управлять капиталом без риска на демо-счёте, инвестируя его в различные инструменты фондового рынка. Наибольшая конкуренция развернулась на этапе «Трейдер», где потенциальная доходность и сумма набранных баллов не ограничены ничем, кроме грамотных инвестиционных решений участников демо-торгов.Победителями акции были признаны пять участников из Москвы, Тюмени, Магнитогорска, Вологды и города Видное, показавших наиболее высокие результаты по сумме трёх мини-квестов. В качестве награды за высокие результаты победители получили планшеты и годовую скидку на брокерское обслуживание в ВТБ. Всего призёрами «Квест-инвеста» стали 36 акционеров и клиентов ВТБ из 19 регионов России.«ВТБ активно развивает направление финансовой грамотности среди частных инвесторов. Мы рады, что «Квест-инвест» оказался востребованным и позволил нашим клиентам не только укрепить теоретические знания, но и попрактиковаться в инвестировании, не принимая на себя никаких рисков. Мы видим необходимость в обучении новых участников фондового рынка и продолжим развивать наши образовательные проекты, в том числе на базе Школы инвестора», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ.«Новые форматы коммуникаций с нашими акционерами, в том числе с использованием элементов геймификации, сейчас особенно необходимы, принимая во внимание существенное омоложение состава акционеров. Сегодня средний возраст акционера ВТБ – 40 лет, при этом более 80% держателей акций ВТБ – частные инвесторы младше 50 лет», – дополнил Владимир Хоткин, руководитель службы по работе с акционерами ВТБ.Ознакомиться с итогами акции «Квест-инвест» можно на сайте .