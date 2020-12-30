Продлевать школьные каникулы во Владимирском регионе будут. Об этом на очередном коронавирусном брифинге заявила директор департамента образования Ольга Беляева. Она сказала, что ситуация

Продлевать школьные каникулы во Владимирском регионе будут. Об этом на очередном коронавирусном брифинге заявила директор департамента образования Ольга Беляева. Она сказала, что ситуация с пандемией у нас в области стабильная, поэтому пока продлевать школьникам каникулы не будут. Буквально накануне стало известно, что власти Москвы решили увеличить школьные каникулы на неделю. В столице учащиеся с 1