Перечисленная сумма составила 1,9 млрд рублей.

Во Владимирской области 23 тысячи семей с детьми получили выплаты в рамках проекта по финансовой поддержке жителей региона. Перечисленная сумма составила 1,9 млрд рублей.В перечень вошли выплаты:– на первого ребёнка;– на третьего и последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет;– на второго и последующих детей – без учёта дохода.Кроме того, семьям, страдающим бесплодием, медучреждениями выдано 924 направления на проведение циклов экстракорпорального оплодотворения. В результате ЭКО родился 201 ребёнок. На учёт по беременности встали 157 женщин.Напоминаем, что за назначением пособий необходимо обращаться в учреждения соцзащиты населения по месту жительства или в МФЦ.