Напомним, что за прошедший день смерть от ковида диагностирована у 21 владимирца.

Во Владимирской области на 30 декабря подтверждено 177 случаев заражения коронавирусом.В лидерах, по-прежнему, Владимир - 49 заболевших, 18 - в Гусь-Хрустальном, 15 - в Муромском, 10 - в Ковровском, 10 - в Александровском, 8 - в Петушинском, 9 - в Вязниковском, 9 - в Юрьев-Польском, 9 - в Суздальском, 5 - в Камешковском, 7 - в Киржачском, 3 - в Селивановском, 5 - в Меленковском, 6 - в Гороховецком, 6 - в Кольчугинском, 5 - в Собинском, 2 - в г. Радужный, 1 - в Судогодском районах.Всего за период пандемии в регионе вирус подхватили 18 388 пациентов. Из них: 3719 - во Владимире, 2407 - в Гусь-Хрустальном районе, 2051 – в Муроме, 1386 - в Ковровском, 1198 - в Александровском, 1139 - в Петушинском, 921 - в Вязниковском, 856 - в Юрьев-Польском, 674 - в Кольчугинском, 647 - в Собинском, 614 - в Суздальском, 525 - в Гороховецком, 501 - в Меленковском, 428 - в Селивановском, 429 - в Камешковском, 388 - в Киржачском, 251 - в Судогодском районах и 254 – в ЗАТО Радужный.Напомним, что за прошедший день смерть от ковида диагностирована у 21 владимирца.