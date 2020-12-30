С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватил 14 901 житель. Врачам удалось поставить на ноги 11 522 пациента. В стационарах лежит 636 человек, из них 330 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 821 заболевший.

По информации правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлен 91 новый случай заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 120 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь двух жителей региона.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 60 костромичам. Семь новых заразившихся зарегистрировано в Костромском районе, шесть – в Галичском районе. По четыре инфицированных прибавилось в Буе и Красносельском районе, по три - в Сусанино и Шарьинском районе. Два новых случая ковида зарегистрировано в Судиславле, по одному - в Нерехте и Солигаличе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватил 14 901 житель. Врачам удалось поставить на ноги 11 522 пациента. В стационарах лежит 636 человек, из них 330 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 821 заболевший.