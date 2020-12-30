Этому противостоянию уже несколько лет. Жители деревни Панфилово воюют за экологию и комфорт с предпринимателями.

Панфиловцы против базы металлопроката. В Петушинском районе прошли публичные слушания по вопросу предоставления разрешения местным предпринимателям условно разрешенного вида использования (специальная деятельность) связанного с восстановлением лежалых и бывших в употреблении труб. Мнения сторонников и противников выслушал Александр СыпченкоЭтому противостоянию уже несколько лет. Жители деревни Панфилово воюют за экологию и комфорт с предпринимателями, которые, по словам людей, закоптили все дома. Земельный участок , где расположена база металлопроката, находится в границах населенного пункта, и производственная деятельность на нем разрешена. Однако лицензии на осуществление этой самой деятельности у юрлица нет.Мария Шевченко, местная жительница:- Пескоструй, тяжелые металлы разлетаются 15-30 км при хорошем ветре, мы задыхаемся, окна мы не можем открывать, они слава богу пластиковые, но ни белье ни вывесишь на улицу, ни ягоды.Для получения лицензии и необходимы публичные слушания, то есть согласие местных жителей и руководства муниципалитета. Руководство предприятия , где еженедельно происходит пескоструйная обработка старых труб, которые, кстати, являются отходами 4 класса опасности, давно пытается убедить местных , что такой крупный налогоплательщик жизненно необходим муниципалитету. А степень воздействия на окружающую среду- минимальнаяНаталья Фаткубаянова, помощник генерального директора ООО "БАЗА ПАНФИЛОВО":- Остается прекрасное сырье для строительной отрасли, их можно использовать как несъемную опалубку, как укрепление котлованов, в Москве сейчас запрещены стройки без укрепления котлованов, как распорки. Это во всем мире используетсяПо итогам публичных слушаний мнение жителей разделилось практически поровну. Окончательное решение должен принять исполняющий обязанности главы администрации Петушинского района Александр Курбатов. На это, согласно закону "Об общих принципах организации местного самоуправления, " у чиновников есть 10 днейСергей Тришин, председатель комитета по управлению имуществом Петушинского района:- Тут нужно соблюсти баланс между предприятием и населением. Обычно администрация района, это наша население, мы против населения вряд ли будем принимать какое-то решениеЗаключение об итогах публичных слушаний должно быть опубликовано в средствах массовой информации. Однако принятое решение вряд ли устроит одну из сторон конфликта. О готовности отстаивать свои интересы в суде заявили и местные жители , и предприниматели .Александр Сыпченко, Илья Хлудов Вести Владимир