По состоянию на 30 декабря в медорганизациях региона действует 1544 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 30 декабря в медорганизациях региона действует 1544 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 59,3 процента из них занято (916), свободны 628 коек.66934 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 912 человек.За период наблюдения в области отмечено 2922 летальных случаев, за сутки скончались от коронавируса еще 5 человек.Напомним, во Владимирской области за сутки выявлено 238 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, всего за время пандемии в регионе зафиксировано 80310 случая.