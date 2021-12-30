В торговом центре «Торговые ряды» сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» провели традиционную предпраздничную акцию «В Новый год без долгов!», которая проходит в третий раз. Таким образом компания ..

В торговом центре «Торговые ряды» сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» провели традиционную предпраздничную акцию «В Новый год без долгов!», которая проходит в третий раз. Таким образом компания предлагает владимирцам погасить долги перед праздниками.Это удобно!В этот раз 29 декабря они провели мероприятие в одном из самых многолюдных мест Владимира – у центральной елки, установленной в «Северных Торговых рядах». Прямо под наряженным деревом специалисты организовали небольшой «выездной пункт», куда мог обратиться любой посетитель магазина. Стартовала акция 29 декабря ровно в 16.30.Горожане подходили к специалистам, указывали свои данные, получали информацию об имеющейся задолженности и на месте вносили плату.- Наши клиенты могут внести не только причитающиеся суммы за ноябрь, но и оплатить «декабрь в декабре», - рассказывает руководитель офиса «ЭнергосбыТ Плюс» во Владимире Ирина Великанова.Тем временем, участников становилось все больше. В какой-то момент даже собралась маленькая очередь.- На каждого клиента уходит очень мало времени на обслуживание. При этом нам не требуется паспорт или бумажная квитанция – нужен только номер лицевого счета. Если не помните его – просто называете адрес, и этого вполне достаточно – мы распечатываем квитанцию и человек её тут же оплачивает, - рассказала о механизме работы специалист офиса «ЭнергосбыТ Плюс» Инга Антонова.- Фактически люди могут получить здесь те же консультации, что и при посещении филиала. Иными словами – сегодня здесь работает выездной офис, - добавила Ирина Великанова.Лотерея в наградуПо её словам, буквально за сутки до областного центра подобное мероприятие провели в одном из крупных магазинов Коврова, и акция тоже пользовалась большим успехом. Главная особенность заключается в том, что абонент получает возможность поучаствовать в розыгрыше и получить приз. Фонд в этом году стал значительно больше, чем в прошлом. Соответственно, большая часть клиентов получит какие-либо подарки и останется очень довольна. Розыгрыш состоится в феврале.В нем будут принимать участие абсолютно все потребители, которые внесут плату за ноябрь и декабрь любым способом до конца 2021 года – хоть в электронном виде, хоть по традиционной бумажной квитанции.В связи с последним обстоятельством в «ЭнергосбыТ Плюс» настоятельно советуют владимирцам проверить свои виртуальные и обыкновенные почтовые ящики – рассылка уже началась.Не стоит забывать и о том, что теперь энергетики запустили во Владимире специальное мобильное приложение, которое вдвойне удобно тем, что через него можно не только оплачивать свои счета, но и совершать множество других операций. Фактически – это офис «ЭнергосбыТ Плюс» в кармане.Акция в торговом центре продолжалась несколько часов, и за это время в ней приняли участие несколько десятков жителей. Однако в компании спешат успокоить тех, кто хотел бы поучаствовать, но не успел, и еще раз напоминают: время еще есть – все, кто оплатит задолженности до 31 декабря 2021 года включительно и сделает оплату за декабрь, автоматически примут участие в розыгрыше призов.