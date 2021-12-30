Пятнадцать тысяч раз выезжали на вызов подразделения МЧС в этом году. Каких результатов удалось...

Пятнадцать тысяч раз выезжали на вызов подразделения МЧС в этом году. Каких результатов удалось добиться владимирским спасателям в тушении и профилактике пожаров? Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал начальник регионального управления ведомства Алексей Купин.