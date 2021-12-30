Пятнадцать тысяч раз выезжали на вызов подразделения МЧС в этом году. Каких результатов удалось...
<a href="https://33live.ru/novosti/30-12-2021-aleksej-kupin-nachalnik-gu-mchs-po-vladimirskoj-oblasti-podvel-itogi-goda-raboty-vedomstva.html" target="_blank">Алексей Купин, начальник ГУ МЧС по Владимирской области, подвел итоги года работы ведомства</a> - Пятнадцать тысяч раз выезжали на вызов подразделения МЧС в этом году. Каких результатов удалось...
[url=https://33live.ru/novosti/30-12-2021-aleksej-kupin-nachalnik-gu-mchs-po-vladimirskoj-oblasti-podvel-itogi-goda-raboty-vedomstva.html]Алексей Купин, начальник ГУ МЧС по Владимирской области, подвел итоги года работы ведомства[/url] - Пятнадцать тысяч раз выезжали на вызов подразделения МЧС в этом году. Каких результатов удалось...