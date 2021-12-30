Лидеры соперничающих держав готовятся провести очередные переговоры.

Лидеры соперничающих держав готовятся провести очередные переговоры.Президент США Джо Байден предложит президенту России Владимиру Путину дипломатическое решение ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили представители американского Белого дома.Как сообщили в Вашингтоне, о готовности урегулировать ситуацию мирным путем Байден расскажет в ходе предстоящего телефонного разговора с российским коллегой, передает телеканал "". При этом в Белом доме подчеркнули, что глава американского государства также предупредит Путина об ответной реакции США в случае вторжения России на Украину.В администрации американского лидера также отметили, что Джо Байден всегда предпочитает вести переговоры с лидерами государств в формате тет-а-тет. Более того, президент считает личные контакты особенно важными в общении с Владимиром Путиным.Стоит отметить, что инициатором телефонного разговора стала Москва. Он состоится 30 декабря в 23:30 по московскому времени, сообщает . Помимо украинского вопроса Путин и Байден намерены обсудить тему ядерной программы Ирана, предстоящий саммит Россия – НАТО и дальнейшие контакты двух государств на высшем уровне. Кроме того, лидеры, вероятно, затронут вопросы баланса вооружений и стратегической безопасности.