Кто “вылечит” медицину Владимирской области? Целый год этот вопрос волновал не только чиновников и медработников, но и самих пациентов. Кроме борьбы с коронавирусом накопилось ещё

Кто “вылечит” медицину Владимирской области? Целый год этот вопрос волновал не только чиновников и медработников, но и самих пациентов. Кроме борьбы с коронавирусом накопилось ещё немало проблем в диагнозе региональной медицины. Одна из главных, под знаком которой прошёл этот год, – лекарства для льготников. Перебои с получением бесплатных медикаментов у пациентов возникали и раньше, но