Репосты, лайки, комментарии. Чем запомнится последняя неделя 2021-го? Яркие сетевые кадры изучила...

Репосты, лайки, комментарии. Чем запомнится последняя неделя 2021-го? Яркие сетевые кадры изучила моя коллега Мария Платанюк.Предпраздничная засуха в Гороховце, банда Дедов Морозов в Александрове и новогодние стихи вековой выдержки. Яркое сетевое в одном обзоре прямо сейчас.В соцсетях люди делятся предновогодним настроением. Вот вязниковское Ефимьево. Здесь в одном из дворов к Новому году украсили сосну. Это новогодние окна в школе посёлка Мстёра. Вязниковский каток на Текмаше.Красивый предновогодний Владимир. Гирлянды на велосипедах. Сказочные инсталляции. И новогодний салон одного из автобусов. Разноцветные сердца изо льда на проспекте Строителей в Коврове.Предновогодним настроением делится и "Подслушано Судогда". И вот, к примеру, самая суровая из всех судогодских ёлок. Зато живая, пишут пользователи.А вот в Коврове жители дома на Маяковского, 4, жалуются: спилили ёлку, которая радовала детей 16 лет.В Суздале люди недовольны уборкой дворов от снега и крыш от наледи. А это сосульки в самом центре древнего города. На улице Ленина. Небезопасно. Как минимум.На суздальской улице Михайловской, в доме 76, - протечки. Люди вновь ликвидируют озёро над натяжным потолком.В Гороховце просят включить фонари на катке на Новой линии. А также решить вопрос водоснабжения. На многих улицах - вновь "засуха".Подготовка к празднику идёт полным ходом. И его уж точно люди хотели бы встретить без проблем и тревог.В Александрове в последнюю неделю уходящего года жаловались на перебои с энергоснабжением и низкое напряжение в сетях. К примеру, на улице Ленина не работали светофоры.Зимой на дорогах так важна взаимопомощь. Вот пример с трассы возле Брыковых гор.Но продолжим праздничную тему. В Александрове замечена банда Дедов Морозов на велосипедах. И любая метель им не помеха. А за стишок ещё и конфетами угощают, пишут пользователи. Видео из "АлексАвтоЛайф".А этот Дед Мороз, замеченный на улице Гагарина, передвигается на красном универсале.Оригинально поздравил земляков автоклуб "Русич". Видео из группы "Подслушано в Гусе".А музей-заповедник "Александровская слобода" предлагает вспомнить стихи начала двадцатого столетия. Для новогоднего утренника. Давайте послушаем. Журнал "Задушевное слово". 1916-й. Здесь же - ностальгическое. Советские игрушки на прищепках. У кого хранятся такие?Судогда уже готовится и к традиционному турниру юных хоккеистов "Золотая шайба". Он посвящён памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Рагулина. Открытие уже 5 января. Ждут 8 команд.А тем временем пользователи устроили перекличку в соцсетях. Что будете готовить к новогоднему столу? Присылайте свои рецепты. Подарок к Новому году получили и жители Садового. Благодаря создателю сообщества "Люди в МЮДе". Для Полины Тарбеевой и всех местных энтуазиастов в посёлке появился долгожданный каток. Вот так ледовый презент выглядит с высоты.С Новым годом вас искренне поздравляет команда "Вестей". Подписывайтесь на аккаунты ГТРК "Владимир" во всех социальных сетях. Спасибо, что были с нами. Все эти 365 таких разных дней. До встречи!!! С праздником!!!