Следственным комитетом РФ по Владимирской области во взаимодействии с региональным УФСБ завершено...

Следственным комитетом РФ по Владимирской области во взаимодействии с региональным УФСБ завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Владимирской области.Он обвиняется в нарушении тайны переписки, телефонных переговоров с использованием служебного положения.По версии следствия, обвиняемый, являясь директором одного из салонов популярного оператора сотовой связи, в феврале 2021 года получил детализированный отчет о входящих и исходящих соединениях абонента и, без согласия последнего, передал его за вознаграждение в размере 2 тысяч рублей неустановленному лицу.Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира, сообщает пресс-служба следственного управления следкома РФ по Владимирской области.Фото: pexels.com/