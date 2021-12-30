Предновогодний адвент-марафон стартовал в социальной сети Вконтакте – в группе администрации города – 20 декабря. Десять дней подряд, в полдень, для владимирцев публиковались задания:

Предновогодний адвент-марафон стартовал в социальной сети Вконтакте – в группе администрации города – 20 декабря. Десять дней подряд, в полдень, для владимирцев публиковались задания: рассказать о семейной новогодней традиции, приготовить новогоднее блюдо, сфотографировать ёлочку. Их придумывали владимирские общественники, предприниматели, депутаты. Заключительное испытание для жителей города озвучили легендарные укротители полосатых – братья Запашные. Все-таки наступающий 2022-ой