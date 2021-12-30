Чудеса под Новый год. Ещё одно желание ребят исполнил глава Александровского района, Денис...

Чудеса под Новый год. Ещё одно желание ребят исполнил глава Александровского района, Денис Кузнецов. Он принял участие во всероссийской акции "Ёлка желаний".Волейбольная команда "Взлёт" написала письмо Деду Морозу. Девочки хотели получить в подарок волейбольные мячи, которыми может играть команда младшего возраста. Подарок пришёл в канун Нового года и прямо в руки - глава района пожелал взлётов и побед юным волейболисткам.