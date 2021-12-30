4, 5 и 6 января 2022 года объявлены рабочими днями.

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции на территории Владимирской области в период новогодних праздников будут работать 4, 5 и 6 января 2022 года полный рабочий день с перерывом на обед.С расписанием часов приема конкретных регистрационно-экзаменационных подразделений можно ознакомиться на сайте УМВД России по Владимирской области в разделе «Для граждан / Государственные услуги / Госуслуги по линии обеспечения безопасности дорожного движения / Регистрация транспортных средств / Местонахождение, график работы и контактные телефоны».Прием граждан осуществляется с использованием сайта «ЕПГУ» и по предварительной записи.Прием населения в подразделениях ведомства осуществляется строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических предписаний.31 декабря 2021 года – выходной день.