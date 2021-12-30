Есть народная примета: чтобы в следующем году в финансовых делах была удача, - нужно отдать долги...

Есть народная примета: чтобы в следующем году в финансовых делах была удача, - нужно отдать долги до боя курантов. Оплатить задолженности по квартплате и поучаствовать в конкурсе владимирцам предлагает компания "Энергосбыт Плюс"."В новый год - без долгов" призывает войти "ЭнергосбыТ Плюс". Акцию презентовали в нескольких крупных торговых центрах региона.Ирина Великанова, руководитель Владимирского офиса продаж и обслуживания клиентов:- Мы выходим к нашим клиентам, помогая им вспомнить, о том, что все-таки по русской традиции у нас не принято уходить со старыми долгами в Новый год. Чтобы у них была возможность проверить свой лицевой счет, посмотреть не осталось ли задолженности, а также оплатить декабрь в декабре. Поэтому большая просьба - заглянуть в свои почтовые ящики, посмотреть электронную почту, для того чтобы и 31 числа успеть это заплатить и войти в Новый год - без долгов.А также поучаствовать в акции и получить ценные подарки! Тем более, что призовой фонд в этом году существенно увеличился, - делятся организаторы. Сертификаты на электронику, бытовую технику и другие ценности разыграют в феврале. Итоги опубликуют на официальном сайте компании.Ирина и Наталья:- Приехали вообще за подарками для близких. Ну вот проходит акция - а почему бы нет? Вдруг приз выиграем какой-нибудь замечательный? Ведь Новый год. Подарки - всегда приятно!Наталья:- Это очень удобно для людей! Не надо куда-то идти, стоять в очередях, планировать какое-то время. Пришли, заплатили и все!Участвовать в акции может каждый. Причем, не выходя из дома. Для этого нужно заплатить за отопление, горячую воду, электричество и оплатить декабрьские квитанции, которые уже разнесли по почтовым ящикам. Главное - успеть до курантов. Удобнее всего оплатить задолженности в личном кабинете "ЭнергосбыТ Плюс", на сайте или с помощью смартфона. В онлайн-приложении можно оплатить коммуналку без комиссии, передать показания счётчиков, узнать сумму долга и получить обратную связь.Любовь Клюквина, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"