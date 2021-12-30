Когда Ираиде Абаляевой было 12, началась война. Но это не помешало Ираиде Васильевне закончить...

Когда Ираиде Абаляевой было 12, началась война. Но это не помешало Ираиде Васильевне закончить школу с золотой медалью. Мечтала стать журналистом, поступила на журфак МГУ. Но вскоре заболела и вернулась во Владимирскую область. И после выздоровления пошла по другому направлению - поступила в медицинский вуз в Иванове. Закончила субординатуру по акушерству и гинекологии.Во владимирском родильном доме №2 Ираида Васильевна проработала почти сорок лет - с 1956 по 1994 год. Сначала была первым главврачом. Затем - заведующей отделением. Трудолюбие и живой ум, доброта, честность, скромность. Но любили Ираиду Васильевну даже не за это. Её природный магнетизм притягивал всех, с кем она была знакома. Недавно или давно - не имело значения. А для Ираиды Васильевны имело значение только одно - спасение жизней. Бесконечные ночные смены. Вызовы были всегда неожиданными. Среди ночи раздавался звонок - нужно срочно ехать в роддом. Иногда вскоре за первым звонком раздавался второй, страшный: "Умерла...". Работа тяжёлая, но главное - спасти. Несмотря ни на что.Единственная резусная лаборатория в городе открылась благодаря Ираиде Абаляевой.До последнего рабочего дня с Ираидой Васильевной советовались врачи. Собирали консилиумы. Она была незаменимым, авторитетным специалистом. Такой её запомнили коллеги. А Ираида Васильевна учила других четырём важным правилам:"Люби Родину свою больше, чем себя. И если потребуется, отдай за неё жизнь.Сердце отдай людям.Душу - Господу Богу.Честь сохрани себе - до гробовой доски".И этим принципам Ираида Абаляева до последнего дня неукоснительно следовала сама.Справочно:Ираида Васильевна Абаляева родилась 9 января в 1929 году. Три созыва избиралась депутатом горсовета Владимира. С 1956 по 1994 год работала в ГБУЗ ВО "Родильный дом №2 г. Владимира". Награждена медалями "За доблестный труд", "Ветеран труда", "За доблестный труд в ВОВ", "Отличник здравоохранения". Не стало Ираиды Васильевны Абаляевой 27 декабря 2021 года.