Украинские политики в очередной раз заявили о своих территориальных претензиях к России.

Украинские политики в очередной раз заявили о своих территориальных претензиях к России.Депутат Алексей Гончаренко подал в Верховную раду документ с предложением официально установить дату 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани. Политик пояснил в своем телеграм-канале, что таким образом Киев начинает возвращение якобы исконно украинской Кубани – об этом сообщило издание . По мнению депутата, в вопросе присоединения Краснодарского края Незалежная движется хоть и маленькими, но довольно уверенными шагами.Как отмечает издание "Свободная пресса", украинские политики уже не раз озвучивали подобные намерения. Например, тот же Гончаренко ранее уже рассказывал о плане по созданию так называемой "украинской Кубы" в российском регионе. Политики, придерживающиеся подобных взглядов, считают этнически украинскими земли, в течение многих лет принадлежащие Российской Федерации.Некоторые представители украинской политической элиты в открытую говорят о всевозможных методах возврата таких земель. Примечательно, что у всех они разные: кто-то предлагает захватить регионы силой, кто-то советует дождаться серьезных потрясений в нашей стране и тогда начать присоединение. В ряде случаев речь идет не только о Краснодарском крае, но и о других регионах России.Ранее "Дни.ру" писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский .