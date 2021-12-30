Обеспечить стабильное энергоснабжение всех территорий области. Задача, поставленная главой региона...

Обеспечить стабильное энергоснабжение всех территорий области. Задача, поставленная главой региона Александром Авдеевым. Проблему отключений, в том числе декабрьских, обсудили на внеплановом совещании в Белом доме. Слово - Марии Платанюк.- Александр Александрович, деревня Шиботово третий день находится без энергоснабжения. Звонки поступают в приёмную губернатора.На связи - территории. Решить проблему отключений энергии - задача общая. Непогода, снегопады, сильный ветер вновь и вновь проверяют систему на прочность. Указание главы региона - контролировать каждый шаг ликвидации аварий.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Объём работы фиксируем каждый день. Сколько спилили, на каких участках, километр просеки прошли, сто метров не добрались. Какие риски. По просекам нужно работать в аварийном режиме. В усиленном режиме. Поэтому каждый час выдавайте информацию, что сделано.Декабрьские отключения затронули сразу несколько районов области. Вязниковский, Гороховецкий, Ковровский, Петушинский, Селивановский, Гусь-Хрустальный. К примеру, в Неклюдове (деревня недавно испытала почти двухсуточный "блэкаут") люди жаловались и на перебои сезонные. Дорогостоящая техника "летит".Владимир Скорочкин, житель деревни Неклюдово:- Постоянные отключения. В апреле месяце был перепад напряжения. Загорелся холодильник. Сгорела комната.Одна из претензий жителей и по работе колл-центра. По словам людей, дозвониться не всегда реально.Евгений Турапин, главный инженер "Россети Центр":- У нас есть так называемые роботы, которые отвечают. Потребитель позвонил, и ему говорит робот: «У Вас отключена линия». А потребителю это не нравится, он хочет живого общения.Плановые параметры средней продолжительности отключений- 4 часа 18 минут. "Средняя температура по больнице" хороша, но если смотреть по определённым пунктам, всё не так гладко, заметили на совещании. Каждый факт сегодня изучается.Анатолий Дрок, и.о. прокурора Владимирской области:- Проверка уже проводится по всем фактам отключений, где имело место превышение 24 часов, которое предусмотрено законом.Поручение Александра Авдеева - наладить оперативную связь между энергетиками и районными главами. Для большей "быстроты реакции". Свет должен быть в каждом доме.Мария Платанюк. "Вести-Владимир"