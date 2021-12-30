Обеспечить стабильное энергоснабжение всех территорий области. Задача, поставленная главой региона...
Обеспечить стабильное энергоснабжение всех территорий области. Задача, поставленная главой региона Александром Авдеевым. Проблему отключений, в том числе декабрьских, обсудили на внеплановом совещании в Белом доме. Слово - Марии Платанюк.
- Александр Александрович, деревня Шиботово третий день находится без энергоснабжения. Звонки поступают в приёмную губернатора.
На связи - территории. Решить проблему отключений энергии - задача общая. Непогода, снегопады, сильный ветер вновь и вновь проверяют систему на прочность. Указание главы региона - контролировать каждый шаг ликвидации аварий.
Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:
- Объём работы фиксируем каждый день. Сколько спилили, на каких участках, километр просеки прошли, сто метров не добрались. Какие риски. По просекам нужно работать в аварийном режиме. В усиленном режиме. Поэтому каждый час выдавайте информацию, что сделано.
Декабрьские отключения затронули сразу несколько районов области. Вязниковский, Гороховецкий, Ковровский, Петушинский, Селивановский, Гусь-Хрустальный. К примеру, в Неклюдове (деревня недавно испытала почти двухсуточный "блэкаут") люди жаловались и на перебои сезонные. Дорогостоящая техника "летит".
Владимир Скорочкин, житель деревни Неклюдово:
- Постоянные отключения. В апреле месяце был перепад напряжения. Загорелся холодильник. Сгорела комната.
Одна из претензий жителей и по работе колл-центра. По словам людей, дозвониться не всегда реально.
Евгений Турапин, главный инженер "Россети Центр":
- У нас есть так называемые роботы, которые отвечают. Потребитель позвонил, и ему говорит робот: «У Вас отключена линия». А потребителю это не нравится, он хочет живого общения.
Плановые параметры средней продолжительности отключений- 4 часа 18 минут. "Средняя температура по больнице" хороша, но если смотреть по определённым пунктам, всё не так гладко, заметили на совещании. Каждый факт сегодня изучается.
Анатолий Дрок, и.о. прокурора Владимирской области:
- Проверка уже проводится по всем фактам отключений, где имело место превышение 24 часов, которое предусмотрено законом.
Поручение Александра Авдеева - наладить оперативную связь между энергетиками и районными главами. Для большей "быстроты реакции". Свет должен быть в каждом доме.
Мария Платанюк. "Вести-Владимир"