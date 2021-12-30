Гости поздравили воспитателей и их подопечных с предстоящими праздниками и пожелали им исполнения всех желаний...

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» начальник УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Дмитрий Рябов вместе с общественниками поздравил воспитанников Центра поддержки семьи и детства «Планета семьи» с наступающим Новым годом.Сотрудники полиции Южного округа организовали для воспитанников Центра поддержки семьи и детства «Планета семьи» новогодний праздник. Поздравить подшефных с наступающим Новым 2022 годом приехали: начальник УВД по ЮАО генерал-майор полиции Дмитрий Рябов, председатель Общественного совета при УВД Харис Ильясов, врио помощника начальника УВД по работе с личным составом подполковник внутренней службы Михаил Кухта и начальник ОМПО УВД майор внутренней службы Людмила Карел.Для сотрудников органов внутренних дел воспитанники Центра приготовили новогодний концерт, наполненный радостью, улыбками и весельем. В мероприятии приняли участие известные сказочные персонажи – Дед Мороз, Снегурочка и Баба-Яга.Для всех детей это поистине самый яркий и незабываемый праздник в году, полный красок и улыбок и, конечно же, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Ребята водили хороводы вокруг елки, пели, танцевали, рассказывали стихи, отгадывали загадки Полицейского Деда Мороза.Гости поздравили воспитателей и их подопечных с предстоящими праздниками и пожелали им исполнения всех желаний.«Новый год самый любимый, сказочный, волшебный праздник. Хочу пожелать вам, чтобы он стал лучше, сбылись желания и мечты», – сказал Дмитрий Рябов, обращаясь к присутствующим.В конце мероприятия сотрудники полиции вручили ребятам сладкие новогодние подарки и еще раз пожелали счастливого Нового года.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22