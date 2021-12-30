Народный артист РСФСР, почётный житель Мурома Владимир Петрович Заманский удостоен ордена Святого...

Народный артист РСФСР, почётный житель Мурома Владимир Петрович Заманский удостоен ордена Святого благоверного князя Александра Невского.Указ о награждении подписал Президент России Владимир Путин, а почётное поручение вручить высокую награду нашему прославленному земляку выполнил глава округа Евгений Рычков, сообщает портал Муром24.— В иерархии наград этот орден занимает одну из высших ступеней. Более того, это единственная награда трех государств — Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Девиз ордена «За труды и Отечество» как нельзя лучше подходит Владимиру Петровичу Заманскому. За его плечами участие в боях Великой Отечественной войны, исполнение более сотни глубоких, пронзительных ролей в театре и кино. Для меня лично это не просто величайший актер, отважный фронтовик, но уже земляк, который, как и все мы, любит наш славный город, — отметил глава Мурома в своём Инстаграм-аккаунте.