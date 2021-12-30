Новый Спутник будет эффективен против заразного штамма омикрон не только при защите от инфекции, но и в предотвращении дальнейшей ее передачи.

В I квартале 2022 года на российский рынок поступит назальная форма вакцины от коронавируса Спутник. Такие данные приводятся в Twitter-аккаунте вакцины Спутник V со ссылкой на национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.В сообщении сказано, что назальная вакцина Спутник будет эффективна против нового штамма омикрон не только при защите от самой инфекции, но и в предотвращении дальнейшей ее передачи. Новый Спутник, как отмечается в опубликованной записи, поступит на рынок уже в I квартале 2022 года.