И самые интересные новости, которые вы могли пропустить, - одной строкой. - На остановке около...

И самые интересные новости, которые вы могли пропустить, - "одной строкой".- На остановке около хлебокомбината в Кольчугине нашли письмо Деду Морозу. Кто узнал почерк своего ребёнка? Он очень ждёт под ёлкой "Лего".- Но пока Дед Мороз немного занят - устроил застолье обитателям парка "Дружба" во Владимире. Подсыпал угощения в кормушки и нарядил ёлку.- Вы когда-нибудь видели настолько новогоднее оформление балкона? Жители этой квартиры к празднику точно готовы.- В областной библиотеке для детей и молодёжи тоже праздник - полки с новогодними книжками украсили новогодними поделками.- А вот у жителей одной из владимирских квартир другое чудо под Новый год. Решили сделать ремонт - и нашли там нарисованных девушек, по стилю напоминающих эпоху "Битлз". Комментаторы в восторге - советуют оставить стену оригинальной.- И в Добросельском парке новый житель - Кот учёный - второй по счёту во Владимире. Первый сидит на Георгиевской возле древнего дуба.