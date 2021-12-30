И самые интересные новости, которые вы могли пропустить, - одной строкой.
- На остановке около...
И самые интересные новости, которые вы могли пропустить, - "одной строкой".
- На остановке около хлебокомбината в Кольчугине нашли письмо Деду Морозу. Кто узнал почерк своего ребёнка? Он очень ждёт под ёлкой "Лего".
- Но пока Дед Мороз немного занят - устроил застолье обитателям парка "Дружба" во Владимире. Подсыпал угощения в кормушки и нарядил ёлку.
- Вы когда-нибудь видели настолько новогоднее оформление балкона? Жители этой квартиры к празднику точно готовы.
- В областной библиотеке для детей и молодёжи тоже праздник - полки с новогодними книжками украсили новогодними поделками.
- А вот у жителей одной из владимирских квартир другое чудо под Новый год. Решили сделать ремонт - и нашли там нарисованных девушек, по стилю напоминающих эпоху "Битлз". Комментаторы в восторге - советуют оставить стену оригинальной.
- И в Добросельском парке новый житель - Кот учёный - второй по счёту во Владимире. Первый сидит на Георгиевской возле древнего дуба.