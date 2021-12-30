По сложившейся доброй традиции инспекторы ГИБДД вместе со сказочным персонажем поздравили детей с наступающим Новым годом.

Ежегодно, в канун Нового года, сотрудники отделения ГИБДД МО МВД России «Ковровский» присоединяются к самой доброй ведомственной акции «Полицейский Дед Мороз».В этот раз инспекторы ГИБДД вместе с Полицейским Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой приехали на патрульном автомобиле к воспитанникам одного из детских садов города Коврова.Дорожные полицейские в костюмах сказочных персонажей загадывали загадки, водили с ребятами хоровод, танцевали под новогодние мелодии и, конечно же, напомнили еще совсем юным пешеходам об элементарных правилах безопасного поведения на улице и дороге. С добрыми пожеланиями госавтоинспекторы подарили дошколятам световозвращающие брелоки и новогодние сувениры.Восторженные и счастливые мальчишки и девчонки поблагодарили своих гостей за праздник.