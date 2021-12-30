За год популярность комплексных тарифных планов от «Ростелекома» выросла во Владимирской области на 60 % — на них перешли более пяти тысяч абонентов провайдера. Самым распространенным стал

За год популярность комплексных тарифных планов от «Ростелекома» выросла во Владимирской области на 60 % — на них перешли более пяти тысяч абонентов провайдера. Самым распространенным стал пакет «Технологии выгоды». Его предпочли почти три тысячи пользователей. Он включает в себя домашний интернет, мультимедийную платформу Wink и мобильную связь. Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской