В новогоднюю ночь минимальный чек будет не менее 500 рублей

Владимирцы заметили, что выполнения заказов по вызову такси приходится очень долго ждать, многие просто снимают свои заказы. И дело здесь совсем не в том, что дворы не чистят или слишком морозно. На заказ «приоритетная поездка» (когда такси нужно срочно) традиционные операторы все-таки окликаются. Только стоимость такого заказа дороже обычного на 25-40%.В целом все клиенты отмечают, что если месяц назад средний чек поездки по городу составлял 150-200 рублей, то сейчас – от 350 рублей. Новогоднее удорожание здесь ни причем – после праздников стоимость поездок вряд ли вернется к прежнему уровню.Как рассказали несколько владельцев владимирских таксомоторов, большинство водителей, помимо своего традиционного оператора или арендодателя, подключились еще к сервису Яндекс.такси. Даже с учетом того, что приходится значительную часть оплаты за поездку отдавать Яндексу, доход все равно получается выше, чем у «хозяина».К тому же, стоимость поездки не менялась более 3 лет. Это связывали с высокой конкуренцией на рынке таксомоторных компаний и с традиционно невысокой покупательной способностью владимирцев. Но, очевидно, это больше не сработает – цены скакнули у всех. Водители такси прогнозируют, что в новогоднюю ночь минимальный чек будет не менее 500 рублей.