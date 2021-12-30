Прокуратура г. Владимира принимает меры к устранению нарушений законодательства при содержании...

Прокуратура г. Владимира принимает меры к устранению нарушений законодательства при содержании городских территорий в зимний периодНа постоянном контроле прокуратуры г. Владимира находятся вопросы содержания городских территорий в зимний период.Проверочные мероприятия показали, что продолжают иметь место факты ненадлежащей уборки парковочных мест у торговых центров и на придомовых территориях. Установлено наличие наледи и сосулек на крышах и козырьках нежилых зданий и многоквартирных домов, создающее угрозу жизни и здоровью граждан.На придомовых территориях выявлены навалы снега и льда, затрудняющие проезд техники специального назначения, а также транспорта, обеспечивающего вывоз твердых коммунальных отходов.Составлено более 20 актов прокурорского реагирования. Проведено совещание, на которое вызваны представители коммерческих организаций, владельцы сетевых торговых объектов, в том числе сетей магазинов «Перекресток», «Магнит», «Пятерочка», «Красное и белое», «Бристоль» и др. Им разъяснена ответственность за ненадлежащее содержание территорий, прилегающих к торговым объектам.Кроме того, совместно с администрацией города проведено совещание, на которое вызваны руководители управляющих организаций. От них потребовано обеспечить надлежащее содержание придомовых территорий, незамедлительное удаление снега и льда с крыш и козырьков многоквартирных домов, оперативное реагирование на ухудшение погодных условий, поступающие обращения граждан.По фактам ненадлежащего осуществления контроля за качеством уборки дорог общего пользования внесены представления в ГИБДД по г. Владимиру и по Владимирской области.Фактическое устранение нарушений находится на контроле. Прокуратурой города обеспечен ежедневный мониторинг текущей ситуации.