Счетная палата Владимирской области проверила государственное предприятие ДСУ-3. Напомним, что в...

Счетная палата Владимирской области проверила государственное предприятие ДСУ-3.Напомним, что в июне 2021 года результаты проверки уже были неутешительными. Были выявлены отдельные нарушения и злоупотребления.Аудиторы отмечают, что за 9 месяцев 2021 года финансовые показатели деятельности ГУП «ДСУ-3» существенно ухудшились. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года выручка предприятия сократилась на 19,3%, чистая прибыль уменьшилась в 7,4 раза, рентабельность продаж снизилась с 7% до 1,2%. С целью пополнения оборотных средств предприятием привлекаются заемные средства, объем которых увеличился в 5,9 раза.Основная причина ухудшения финансового состояния ГУП «ДСУ-3» - потеря значительной части рынка содержания, ремонта и обслуживания автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. При этом указывается, что предприятие умышленно уклонялось от участия в торгах либо не стремилось их выиграть.В 2021 году в целом прослеживается тенденция к росту общего объема штрафов и пеней, начисляемых заказчиками за необеспечение соблюдения ГУП «ДСУ-3» требований заключенных контрактов.Проверкой установлено, что в течение 2021 года генеральным директором предприятия принимались решения, приводящие к необоснованным расходам предприятия и отвлечению оборотных средств (в виде 100% авансирования приобретаемых товаров, работ, услуг) в условиях их дефицита и роста закредитованности предприятия. Выявлены факты единовременной выплаты трем заместителям генерального директора при расторжении с ними трудовых договоров по соглашению сторон, что нарушило требования Трудового кодекса РФ и нанесло ущерб предприятию в сумме, оценочно, 1894,7 тыс. руб.ГУП «ДСУ-3» не принимаются своевременные меры по взысканию дебиторской задолженности, что приводит к росту затрат на создание дополнительных резервов по сомнительным долгам и создает риск формирования убытков предприятия на сумму более 45,0 млн. руб. Взыскание задолженности через суд и претензионная работа осуществляются спустя несколько месяцев с момента ее образования, что фактически создает преференции коммерческим организациям.По итогам проверки сделан вывод, что ранее установленные нарушения не исправлены. Остались проблемы в части исполнения контрактов, осуществления закупок и санкционирования крупных сделок, ведения исполнительной документации. Отсутствие системного контроля со стороны руководства ГУП «ДСУ-3» за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности влечет за собой материальный ущерб. Это создает риски потери предприятием лидирующих позиций в сфере дорожного строительства и снижения стоимости его активов перед предстоящей приватизацией, которая в соответствии с Федеральным законом должна быть завершена до 2025 года.Информация по фактам нарушений, выявленных в ходе проверки, направлена в прокуратуру Владимирской области, правоохранительные органы и органы власти, сообщается на официальной странице Счетной палаты Владимирской области.