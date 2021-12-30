Сдвинулось с мертвой точки: благодаря Народному фронту ремонт спортзала кадетского корпуса в...

Сдвинулось с мертвой точки: благодаря Народному фронту ремонт спортзала кадетского корпуса в Радужном завершится в 2022 году.Активисты Общероссийского народного фронта во Владимирской области вновь посетили болевую точку региона – спортзал в кадетской школе-интернате в городе Радужный. После последнего рейда общественников восстановление напольного покрытия сдвинулось с мертвой точки, но подрядчик не спешит устранять выявленные нарушения.Повлиять на него, как выяснилось, никто не может.Спортивный корпус школы-интерната открылся в 2018 г. За 26 млн. руб. его воздвигла компания «СК ПромТехнологии». Спустя месяц выяснилось, что для занятий зал не пригоден: во время уроков из-под напольного покрытия поднималась пыль. Летом 2019 г. по требованию Роспотребнадзора занятия в корпусе прекратили.После резонансной новости на место выехали эксперты Народного фронта, которые зафиксировали многочисленные нарушения на объекте. Мнение общественников разделил и заказчик работ – ГБУ «Облстройзаказчик», которое подало в суд на подрядчика с требованиями устранить недостатки. В середине 2020 г. решение суда вступило в законную силу. Однако до сих пор спортзал не восстановлен.«С 1 ноября ответчик представил график проведения работ, который не выполняется. На данный момент выполнено всего два этапа - демонтаж цементного покрытия и проведение заливки чернового пола. Работы должны были быть завершены 20 декабря», - сообщил директор кадетского корпуса Михаил Михайлов.Новый график подрядчик не представил, но уже очевидно, что раньше февраля 2022 г. напольное покрытие спортивного зала восстановлено не будет. А это значит, что дети после новогодних праздников вновь останутся без занятий в спортивном корпусе. Самое удивительное в этой истории то, что, несмотря на многочисленные обращения Народного фронта во все инстанции, повлиять на подрядчика, а соответственно, и на ускорение работ, никто оказался не в силах.«Мер и наказаний, видимо, не достаточно, чтобы выполнить в срок то, что необходимо сделать. Поэтому мы встречаемся и обсуждаем дальнейшие планы. Здесь и судебные приставы, и представители «Облстройзаказчика». Но подрядчик опять не прибыл. Значит, чтобы на него повлиять, надо обратиться на более высокий уровень, что мы непременно сделаем», - сказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта во Владимирской области Федор Лавров.Работы сдвинулись с мертвой точки после визита общественников на объект летом. Сейчас двое рабочих выравнивают залитый бетоном пол. По технологии, его нужно будет выдержать еще три недели, после чего подрядчик приступит к финальной стадии работ. По планам, завершат их к февралю.