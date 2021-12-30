Экс-депутат Рады Надежда Савченко сделала смелое предположение о планах президента Украины.

Экс-депутат Рады Надежда Савченко сделала смелое предположение о планах президента Украины.Политик считает, что Владимир Зеленский не ограничится закрытием двух телеканалов и дальше будет укреплять свои позиции в СМИ. Таким образом он намерен спастисвой рейтинг, уверена Надежда Савченко.Бывший депутат отметила, что тот, кто владеет средствами массовой информации, ощущает себя сильным. Поэтому она полагает, что власть будет укрепляться. Кроме того, политик добавила, что у Владимира Зеленского есть возможность "играть с частотами".Напомним, ранее на сайте Офиса президента Украины былобнародован указ о введении санкций против трех юридических лиц – ООО "МедиахолдингНовости", ООО "Тайм Медиа" и ООО "Телепространство". Срок санкций установлен на пять лет. Объяснения этому в документах нет.Напомним, ранее Надежда Савченко уже критиковала нынешнюю киевскую власть и , что страна может потерять суверенитет из-за слишком сильного влияния Запада. Также появилась информация о том, что депутат от партии украинской власти "Слуга народа" Алексей Ковалев купил "4 канал". Эксперты Незалежной отметили, что таким образом власть укрепляет позиции в СМИ.