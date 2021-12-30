На территории столицы был проведен комплекс мероприятий, направленных на недопущение реализации пиротехнических изделий, использование которых может нанести вред здоровью граждан...

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из окружных подразделений проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление точек незаконной торговли пиротехникой.В преддверии новогодних и рождественских праздников оперуполномоченными УЭБиПК на территории столицы был проведен комплекс мероприятий, направленных на недопущение реализации пиротехнических изделий, использование которых может нанести вред здоровью граждан. Полицейскими проверены объекты розничной торговли пиротехникой на столичных рынках, в торговых центрах, а также специализированные магазины, в результате чего изъято свыше 8,5 тысяч единиц взрывоопасной продукции.В ходе проверки оперативниками выявлены различные нарушения: осуществление продажи пиротехнических изделий без применения контрольно-кассовой техники, отсутствие товарно-сопроводительной документации и необходимых сертификатов соответствия на товар, а также, реализация продукции с нарушением правил противопожарной безопасности.По данным фактам задокументированы десятки нарушений законодательства Российской Федерации. В настоящее время в отношении недобросовестных торговцев составлено 7 протоколов об административных правонарушениях. По остальным фактам противоправной деятельности проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств. Мероприятия, направленные на декриминализацию данной сферы, продолжаются.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26