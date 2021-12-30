По имеющейся информации, от циничных действий аферистов пострадали более 150 граждан, среди которых люди преклонного возраста и инвалиды...

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена противоправная деятельность группировки, участники которой подозреваются в хищении денежных средств граждан путем мошенничества.Предварительно установлено, что злоумышленники, обладая информацией о страховых случаях, произошедших с участием подвижных составов на железной дороге, предлагали пострадавшим, а также родственникам трагически погибших граждан юридические услуги по возмещению имущественного ущерба. За свою работу они просили вознаграждение в виде процента от суммы компенсационных выплат.Подписав договоры с клиентами на оказание помощи, аферисты предоставляли в суды необходимые документы. После вынесения решений о получении компенсации денежные средства поступали на расчетные счета потерпевших. Однако злоумышленники, используя ранее полученные от них доверенности, похищали деньги и распоряжались ими по своему усмотрению.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых. По имеющейся информации, от циничных действий аферистов пострадали более 150 граждан, среди которых люди преклонного возраста и инвалиды. Причиненный им материальный ущерб превысил 70 миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.