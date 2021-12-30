Бюджету Российской Федерации нанесен ущерб в сумме более 260 млн рублей...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве выявлен факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.Предварительно установлено, что с 2015 по 2018 год генеральный директор одной из крупных компаний, оказывающей услуги такси в различных регионах России, занижал налогооблагаемую базу путем заключения фиктивных договоров. В результате сведения о несуществующих финансово-хозяйственных операциях вносились в декларации по налогам на прибыль и на добавленную стоимость, которые злоумышленник подавал в налоговую службу.В итоге бюджету Российской Федерации нанесен ущерб в сумме более 260 млн рублей.По версии следствия, чтобы избежать уголовной ответственности и ареста имущества, фигурант официально вышел из числа руководителей и учредителей ранее возглавляемой им компании. Он также переоформил парк автомобилей такси на другие подконтрольные организации.На основании собранных полицейскими материалов ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 УК РФ.На территории Московского региона проведено девять обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, электронные носители информации, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.В отношении обвиняемого действует мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников и обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк