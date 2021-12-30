Сотрудники УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве исполнили мечту девятилетнего мальчика в рамках благотворительной акции «Елка желаний»...

Сотрудники УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве исполнили мечту девятилетнего мальчика в рамках благотворительной акции «Елка желаний».Вместе с мамой девятилетний мальчик разместил свое письмо с желанием на Интернет-сайте елкажеланий.рф. Санжи мечтал побывать в роли настоящего сотрудника ДПС, и именно его письмо попало в Управление внутренних дел по СВАО. Мечте мальчика суждено было сбыться. Чтобы познакомить Санжи с профессией инспектора ДПС, за ним приехал сотрудник ОГИБДД УВД по СВАО на патрульном автомобиле ДПС. Выйдя на улицу, мальчик был искренне удивлен, когда он увидел машину Госавтоинспекции. Оказавшись в автомобиле, он не скрывал своего восхищения и с интересом разглядывал все находящиеся внутри устройства.После этого Санжи смог заступить на службу в составе экипажа ДПС. Напарником юного помощника стал его двоюродный брат, который приехал к нему на новогодние праздники из Забайкальского края, а старшим новогоднего экипажа заступил инспектор ДПС ОГИБДД УВД по СВАО лейтенант полиции Александр Штыканов. Как настоящие полицейские, ребята регулировали движение на дороге и даже осуществили проверку медицинской аптечки и документов у водителя.Искренний восторг и радость в глазах ребенка стали лучшей наградой для организаторов праздничного мероприятия.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616 -06 29