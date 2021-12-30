Основное политическое событие-2021 – преждевременная отставка губернатора Владимира Сипягина, который вообще-то избирался до 2023-го. Напомним, Сипягин победил на выборах осенью 2018-ого на

Основное политическое событие-2021 – преждевременная отставка губернатора Владимира Сипягина, который вообще-то избирался до 2023-го. Напомним, Сипягин победил на выборах осенью 2018-ого на волне протестного голосования. Народ от вернулся от Светланы Орловой – по одной из версий из-за того, что она выступала за то, что она ратовала за повышение пенсионного возраста. Сипягин называли случайным губернатором, и,