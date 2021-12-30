Коронавирус в России сегодня вновь ослабил позиции, но специалисты готовятся к ухудшению ситуации.

Коронавирус в России сегодня вновь ослабил позиции, но специалисты готовятся к ухудшению ситуации.За минувшие сутки в России зафиксировали более 21 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют обновленные данные отечественного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.[Материал дополняется]