С 1 по 9 января 2022 года прием заявителей по предоставлению госуслуг в сфере миграции будет осуществляться 4, 5 и 6 января 2022 года с 9.00 до 16.00 часов.

Уважаемые граждане Российской Федерации,иностранные граждане и лица без гражданства!В целях соблюдения законных интересов граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства при получении государственных услуг в сфере миграции, а также для обеспечения надлежащей работы по реализации норм Федерального закона No 274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» в период выходных и праздничных дней с 1 по 9 января 2022 года прием заявителей по предоставлению государственных услуг в сфере миграции будет осуществляться подразделениями по вопросам миграции на площадках ОМВД России по районам УВД по АО ГУ МВД России по г. Москве 4, 5 и 6 января 2022 года с 9.00 до 16.00 часов.