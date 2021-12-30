Второй год подряд Ковровские пожарные принимают участие в благотворительной акции, в рамках которой...

Второй год подряд Ковровские пожарные принимают участие в благотворительной акции, в рамках которой Дед Мороз поздравляет маленьких пациентов Центральной городской больницы Коврова с наступающим Новым годом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Ковровский Дед Мороз поздравил всех ребят, которые вынуждены Новогодние праздники встречать в стационаре, в общей сложности он передал 60 детских подарков. А к тем, кто находится на лечении в детской хирургии, на 6 этаже, Деда Мороза подняли пожарные на автоколенчатом подъемнике.За этим действием наблюдали все, кто в этот момент оказались рядом. Даже взрослые, которые за своей будничной суетой забыли, что они тоже дети, радостно махали Дедушке, загадывая новогоднее желание.Новогодний волшебник поздравил ребят с наступающим Новым годом, пожелал скорейшего выздоровления и через окно вручил подарки для всех маленьких пациентов.Фото: https://33.mchs.gov.ru/