В Коврове спасатели помогли женщине, упавшей в погреб. Накануне, в 16.18 в ковровскую службу...

В Коврове спасатели помогли женщине, упавшей в погреб.Накануне, в 16.18 в ковровскую службу спасения поступило сообщение, что в погреб провалилась женщина, требуется помощь, чтобы поднять ее, сообщается в группе ВК #заметки спасателя.Через несколько минут поступила информация, что женщине становится плохо. Дежурный вызвал скорую помощь, спасатели с врачами прибыли одновременно.Пострадавшую подняли из подвала с помощью специального устройства — косынки и передали в руки медикам.Оказалось, что она просидела в подвале с 8 утра. Обнаружил ее сын, когда пришел домой.К счастью, пострадала она не сильно, ее уложили на кровать, ей нужно было согреться после более восьми часов, проведенных в холодном погребе.