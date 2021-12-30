Ремонт Дома культуры стал особым подарком к 110-летию поселка

В поселке Достижение Ковровского района к новому году открыли Дом культуры, капитально отремонтированный в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». В ДК свои творческие возможности и культурные запросы снова могут реализовывать все возрастные категории жителей посёлка, а также ближних деревень Гостюхино, Конабьево и села Осипово.Обновлены актовый зал и первый этаж здания, отремонтирована кровля. Для актового и дискотечного залов приобретено сценическое, звуковое и световое оборудование. Плюс мебель для зрительного зала. Цена вопроса - порядка 10,4 млн рублей (в том числе 3,6 млн – из федерального бюджета).«Капитальный ремонт помещений не только придал клубу современный облик, в обновлённом учреждении и работа будет вестись на качественно ином уровне. Ремонт Дома культуры стал особым подарком к 110-летию посёлка», − отметила директор регионального департамента культуры Алиса Бирюкова.