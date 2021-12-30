29 декабря 2021 года вступили в силу новые правила прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования всеми категориями иностранных граждан.

29 декабря 2021 года вступили в силу новые правила прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования всеми категориями иностранных граждан.Согласно пункту 19 статьи 5 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в течение 30 дней со дня истечения сроков действия медицинских документов иностранный гражданин обязан повторно пройти медицинское освидетельствование и представить его результаты в органы внутренних дел.Порядок проведения медицинского освидетельствования, включая проведение химико-токсикологических исследований, и сроки действия медицинских документов утверждены приказом Минздрава России от 19 ноября 2021 г. № 1079н, который вступает в силу с 1 марта 2022 года.Учитывая обеспокоенность, возникшую в результате толкования закона и приказа, в части необходимости неоднократного прохождения медицинского освидетельствования, Минздравом России принято решение до 1 марта 2022 года внести изменения в приказ № 1079н, уточнив срок, в течение которого документы действительны для их предоставления в территориальные органы МВД России, и срок действия медицинского сертификата и медицинских заключений, после которого требуется повторное прохождение медицинского освидетельствования.Территориальные органы МВД России ориентированы о необходимости приема от иностранных граждан медицинских документов, подтверждающих прохождение ими медицинского освидетельствования, выдаваемых до 1 марта 2022 года в соответствии с приказом Минздрава России от 29 июня 2015 г. № 384н.