С 00-00 до 04-00 1 января 2022 года по мере необходимости в зависимости от дорожной обстановки...

С 00-00 до 04-00 1 января 2022 года по мере необходимости в зависимости от дорожной обстановки будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от ул. Студеная гора до площади Фрунзе, сообщает мэрия Владимира.Объезд будет осуществляться по ул. Студеная гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали. Ограничения объясняются обеспечением безопасности дорожного движения во время проведения новогодних мероприятий.Напомним, что в новогоднюю ночь будут бесплатно курсировать 6 автобусных маршрутов.