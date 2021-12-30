Все новогодние праздники для владимирцев и гостей города будут работать три открытых катка, а два...

Все новогодние праздники для владимирцев и гостей города будут работать три открытых катка, а два из них - и в новогоднюю ночь: «Сказочный каток» на бульваре им. Пушкина и каток «Молодежный» в Центральном парке культуры и отдыха. Оба катка будут работать 1 января 2022 года с 01:00 до 04:00. Далее катки будут работать по графику выходных дней.Режим работы «Сказочного катка»:31 декабря — с 10:00 до 22:00 (перерыв 13:00-13:40, 17:00-17:40)1 января — с 01:00 до 04:00, с 10:00 до 22:00 (перерыв 13:00-13:40, 17:00-17:40)2-9 января - с 10:00 до 22:00 (перерыв 13:00-13:40, 17:00-17:40)Вход на каток бесплатный для всех. Прокат коньков - 150 рублей, аренда ячейки в гардеробе — 50 рублей.Режим работы катка «Молодежный»:31 декабря - с 08:00 до 22:00 (перерыв 12:00-13:00, 16:00-17:00).1 января — с 01:00 до 04:00, с 08:00 до 22:00 (перерыв 12:00-13:00, 16:00-17:00).2-9 января — с 08:00 до 22:00 (перерыв 12:00-13:00, 16:00-17:00).Вход на каток для взрослых — 150 рублей, для детей до 12 лет (при предъявлении соответствующего документа) — 50 рублей. Прокат коньков - 150 рублей, аренда ячейки в гардеробе — 50 рублей.Каток на стадионе «Лыбедь» откроется 2 января и будет работать ежедневно до 9 января включительно с 11:00 до 21:00 (перерыв с 15:00 до 17:00). После праздников каток будет работать в субботу и воскресенье в прежнем режиме. Вход на каток — 200 рублей, прокат коньков — 60 рублей/час, аренда ячейки — 60 рублей (на все время).Во Владимире на своих коньках можно покататься на хоккейных дворовых кортах во всех районах города, сообщает пресс-служба администрации г. Владимира. В этом году во Владимире открылись новые корты в парке «Добросельский» и на ул. Лакина, 139-а. Также отремонтировали корт на ул. Диктора Левитана, 57. Все корты были залиты в течение декабря:Мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, 4-а;Мкр. Юрьевец, Институтский городок, 9;Верхняя Дуброва, 21;Пр-т Ленина, 43Пр-т Ленина, 24ул. Диктора Левитана, 3-в;ул. Диктора Левитана, 57;Пр-т Строителей, 46-а;ул. Белоконской, 10;ул. Горького, 40;ул. Лакина, 139-а;ул. Кирова, 8-а;ул. Юбилейная, 22;ул. Жуковского, 20;ул. Соколова-Соколенка, 7;Парк «Добросельский» (Суздальский пр-т, 8-а);ул. Растопчина, 49-б;ул. Куйбышева, 54;Стадион «Юность» (ул. Егорова, 10-а);Мкр. Оргтруд, ул. Молодежная, 11;Мкр. Лесной, ул. Лесная, 5.