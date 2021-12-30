В поликлиниках Владимирской области в предстоящие нерабочие, праздничные и выходные дни с 30...

В поликлиниках Владимирской области в предстоящие нерабочие, праздничные и выходные дни с 30 декабря по 10 января организована работа:колл-центров с 08:00 до 20:00 – ежедневно.отделений для пациентов с признаками ОРВИ – по графику работы медицинских организаций;неотложная помощь – по графику работы медицинских организаций.Администрация Владимирской области сообщает, что предварительная запись к врачу доступна по ссылке на портал «Регистратура 33» (https://регистратура33.рф).«Горячая линия» по записи на приём к врачу и по вопросам оказания медицинской помощи – 122 По будням – с 08:00 до 20:00; суббота-воскресенье – с 08:00 до 16:00. Скорая медицинская помощь работает в круглосуточном режиме, вызов по номерам «103» или «112».Запись через портал «Госуслуги» временно не доступна в связи с началом работ по переходу медицинских организаций региона на модернизированную информационную систему.Фото: https://pixabay.com/ru/